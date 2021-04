Kampf um Steinhof

Eine Bürgerinitiative will das berühmte Krankenhausareal als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt sehen. Doch die Stadt Wien baut dort jetzt Wohnungen. Die Fronten sind verhärtet.

60 Pavillons aus der Zeit des Jugendstils, ein Areal so groß wie der gesamte achte Wiener Gemeindebezirk: Das Otto-Wagner-Spital (seit 2020 offiziell Klinik Penzing), besser bekannt unter der Bezeichnung "Steinhof", zählt mit seinem Wahrzeichen, der Kirche zum heiligen Leopold, zu den schönsten Krankenhausarealen der Welt. Hoch über Wien gelegen, blickt es auf bewegte Zeiten zurück. 1907 eröffnet, ging der Steinhof als Euthanasieklinik "Am Spiegelgrund" in die Stadtgeschichte ein. Von 1940 bis 1945 wurden dort fast 800 kranke und behinderte Kinder ...