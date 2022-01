Kanzler erwartet angepassten Impfstoff Anfang April

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) geht davon aus, dass die ersten an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffe bereits Ende März, Anfang April in Österreich verfügbar sein werden. Er habe von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Ankündigung bekommen, "dass wir Ende erstes Quartal, Anfang zweites - sprich im Bereich März, April - bereits Impfstoffe geliefert bekommen werden, wo die Varianten schon abgebildet sind", sagte der ÖVP-Chef am Mittwoch.

SN/APA/dpa/Michael Reichel Für das Frühjahr wird ein Impf-Update erwartet