Kanzler Kurz: "Erste Impfung am 27. Dezember um 9.00 Uhr an Med Uni Wien"

975 Impfstoffdosen soll es nach der ersten Tranchenlieferung für jedes Bundesland geben. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) informierten am Mittwoch über den österreichweiten Start der Covid-19-Impfung.

9750 Dosen. So viel Coronaimpfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer erhält Österreich in einer ersten Vorablieferung kurz nach Weihnachten. Die Bundesregierung gibt erste konkrete Details zum Impfstart bekannt. "Wir werden am 27. Dezember um 9.00 an der MedUni Wien die erste Impfung durchführen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz. Auch alle anderen EU-Mitgliedsstaaten beginnen am 27. Februar zu impfen. Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres und Ursula Wiedermann-Schmidt von der Impfkommission werden die ersten Impfungen selbst durchführen. "Geimpft werden sollen fünf Personen von einer Ambulanz für Risikopatienten", sagt die Impfexpertin Wiedermann-Schmidt. "Sie alle sind über 80 Jahre alt und haben sich freiwillig gemeldet." Die Bundesregierung soll übrigens nicht früher eine Impfung erhalten. "Ich lasse mich impfen, wenn ich dran bin", sagte Kurz. Es solle keine Privilegierung geben. "Man hat zunächst die Risikogruppen im Fokus."

Geliefert wird am 26. Dezember über Passau

Am 26. Dezember wird demnach die erste Tranche der ersten Impfdosen an der Grenze zu Deutschland erwartet. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober hatte man die Logistik, insbesondere die extreme Kühlung, bereits geprobt. Bundesheer und Logistikunternehmer sollen mit Anlauf der Impfkampagne sicherstellen, dass in allen Bundesländern gleichzeitig geimpft wird. Vorarlberg und das Burgenland kritisierten im Vorfeld der Pressekonferenz, dass die Bundesländer zu wenig Impfstoff bekämen. "Das stimmt so nicht", sagte Bundeskanzler Kurz. "Bis zu 975 Dosen kann jedes Bundesland von der ersten Tranche abgreifen." Die Impfungen sollen jedenfalls österreichweit parallel laufen. Für Jänner erwarte man die nächsten rund 40.000 Dosen der Firma Biontech/Pfizer. Bis April soll es rund eine Million Impfdosen geben. Geimpft werden soll laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober möglichst "bürgernah". Große Impfzentren soll es deshalb nicht geben.

"Ich finde es auch ein schönes Zeichen, dass alle EU-Staaten gemeinsam beginnen, auch das ist ein Zeichen der Solidarität", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Insgesamt habe sich die EU zwei Milliarden Impfdosen verschiedenster Hersteller mit Vorverträgen gesichert. Allein für Österreich habe man sich 17,5 Millionen Dosen gesichert, weil unklar sei, wann welcher Impfstoff zugelassen werde.