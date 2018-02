Karambolage in Tunnel auf S1 endete tödlich

Eine Karambolage von zwei Lkw und einem Pkw in einem Tunnel auf der Wiener Außenringschnellstraße (S1) an der Grenze Wien-Niederösterreich ist am Montagabend tödlich ausgegangen. Gegen 19.30 Uhr krachte im Hennersdorfer Tunnel in Fahrtrichtung Vösendorf ein Lkw in das Schwerfahrzeug davor. Dabei wurde der Lenker des hinteren Lkw eingeklemmt und kam ums Leben, hieß es seitens der Einsatzkräfte.

SN/APA (Archiv/dpa)/Stephan Jansen Zudem gibt es zwei Schwerverletzte