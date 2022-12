Karner: Polizisten sollen in Ungarn auf "Asylbremse" treten

An einem höchst symbolträchtigen Ort, der allerdings für den massenhaften Grenzübertritt nach Österreich steht, verkündete Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag nähere Einzelheiten zur "Operation Fox", die Anfang Dezember gemeinsam mit der ungarischen Polizei gestartet wurde. Wie bereits kurz berichtet, setzt Österreich nun 60 statt bisher 30 Polizistinnen und Polizisten im Nachbarland im Kampf gegen Schlepperkriminalität ein. "Sie haben die Aufgabe, konsequent und fest auf die Asylbremse zu steigen", betonte Karner an der Brücke von Andau. Die Holzbrücke über den ...