Kassen aus Ärztesicht ungenügend auf Long Covid vorbereitet

Das heimische Krankenkassensystem ist nicht auf die Behandlung von Long-Covid-Patienten vorbereitet und stößt an seine Grenzen. Davor warnte die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Von den gesundheitlichen Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung könne jeder Patient betroffen sein. "Diese zu diagnostizieren und zu behandeln ist sehr aufwendig", konstatierte Johannes Steinhart, Vizepräsident der ÖÄK.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER Heimische Kassen laut Ärzten zu wenig auf Long-Covid vorbereitet