Kassen-Vize Huss will Wahlärzte abschaffen

Andreas Huss, Arbeitnehmer-Vertreter und aktuell Vizeobmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), rüttelt erneut am System der Wahlärzte. Gegenüber den "Oberösterreichischen Nachrichten" plädierte er am Mittwoch dafür, auf das deutsche System umzustellen, wo es entweder Ärzte im Kassensystem oder reine Privatärzte gebe. Bereits im Vorjahr hatte Huss ähnliches gefordert, was auf Widerstand der Ärztekammer stieß.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Kassenvertrag oder ganz privat, sagt Huss den Ärzten