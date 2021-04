Katholische Aktion begrüßt Kardinal Schönborn als Vermittler in der Diözese St. Pölten

Die Vertreter von katholischen Laienorganisationen sind erstaunt und froh zugleich, dass sich der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn nach mehreren Protestbriefen an Bischof Alois Schwarz bereit erklärt hat, in der Diözese St. Pölten zu vermitteln. Anlass für die Debatten ist die Vorgangsweise des niederösterreichischen Bischofs mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern bei einer Verwaltungsreform.

Der außergewöhnliche Schritt des Wiener Erzbischofs Kardinal Christoph Schönborn, nach der massiven Kritik an Bischof Alois Schwarz in der Nachbardiözese vermitteln zu wollen, wird von den katholischen Laienorganisationen begrüßt. "Wenn es ums Reden geht, bin ich der Erste, der das will", sagte Armin Haiderer, Präsident der Katholischen Aktion St. Pölten, am Dienstag. Anlass für die Kritik war Schwarz' Vorgangsweise bei der geplanten Strukturreform der Verwaltung in der Diözese. Dabei hatten sich sowohl die hauptamtlichen als auch viele ehrenamtliche Mitarbeiter übergangen ...