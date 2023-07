Katze im Waldviertel als "blinder Passagier" in Auto

Sozusagen als "blinder Passagier" ist eine Katze im Waldviertel in einem Fahrzeug unterwegs gewesen. Ein Lenker hatte nach Angaben vom Donnerstag während einer Tour ein mehrfaches Miauen bemerkt, das ihn so stutzig machte, dass er den ÖAMTC-Stützpunkt in Waidhofen a. d. Thaya aufsuchte. Die Lösung des ungewöhnlichen Kfz-Problems folgte prompt: Das grauweiße Tier wurde unter einer Abdeckung zwischen Tank und Karosserie entdeckt und gerettet.

BILD: SN/APA/ÖAMTC/UNBEKANNT Ende gut - alles gut