Katze lebendig gehäutet: Hohe Belohnung für Täter-Ergreifung

Die Grazer Polizei sucht in Zusammenhang mit der offenbar bei lebendigen Leib zum Teil gehäuteten Katze nach dem Täter bzw. dem Besitzer des Tieres. Die Katze war am Samstag am Griesplatz gefunden worden, eine Tierärztin konnte sie nur noch einschläfern. Mehrere Privatpersonen und Politiker haben hohe Belohnungen für Hinweise zugesichert, die zur Ergreifung des Täters führen.

