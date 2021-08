Kaum Schutz für Kinder gegen Sextäter

Experten schlagen Alarm: Immer wieder gibt es Missbrauchsfälle, weil ohne Befähigungsnachweis mit Kindern gearbeitet werden darf. Die Politik sei bei Schutzkonzepten säumig.

Binnen zwei Tagen wurden zwei Fälle bekannt, bei denen es um sexuellen Missbrauch von Kindern geht. In Wiener Neustadt sitzt ein Mann in U-Haft, der sich an einem sechsjährigen Buben vergangen haben soll. Der Sanitäter soll sich das Vertrauen der Eltern erschlichen und sich beim Aufpassen in seiner Wohnung an dem Kind vergangen haben. Und die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen einen privaten Betreiber von Feriencamps für Sieben- bis 14-Jährige. Der 73-Jährige ist ebenfalls verdächtig, Kinder in deren sexueller Integrität verletzt ...