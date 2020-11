Kein Feuerwerk zu Silvester? Das neue Jahr könnte leise begrüßt werden

Feuerwerke zu Silvester könnten dieses Jahr der Pandemie zum Opfer fallen.

Ein generelles Verbot von Feuerwerkskörpern in der Silvesternacht gibt es derzeit in den Niederlanden und in Teilen Belgiens. Mit dem Argument, dass die durch die Coronapandemie belasteten Krankenhäuser nicht auch noch jene versorgen müssen, die durch Feuerwerkskörper verletzt wurden. In Österreich steht so eine Entscheidung noch aus. Aus dem Gesundheitsministerium verlautet, man prüfe derzeit rechtliche Möglichkeiten. Aktuell scheint vieles ungeklärt. Dabei ist das Regelwerk in puncto Pyrotechnik ohnehin streng. Doch wie sieht es in der Praxis aus?

