Kein Fremdverschulden bei Frauenleiche in Wiener Wohnung

Das Ableben einer 39-jährigen Frau in einer Wohnung in Wien-Hietzing war kein Fremdverschulden. Das teilte die Wiener Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit. Dies sei nach Überprüfung der Gegebenheiten und der Todesursache festgestellt worden, hieß es.

Zu den genaueren Umständen des Todes wollte sich Polizeisprecher Paul Eidenberger auf Nachfrage der APA nicht äußern: "Was die Todesursache ist, geht die Öffentlichkeit nichts an und wird von uns nicht kommuniziert." Die Leiche der 39-Jährigen war am Sonntagabend in ihrer Wohnung in der Veitingergasse entdeckt worden. Da die Tür versperrt, allerdings das Fenster trotz kalter Temperaturen geöffnet war, wurde der Todesfall von der Polizei zunächst als "bedenklich" eingestuft. Die Frau war mehrere Tage tot in den Räumlichkeiten gelegen. Anzeige Quelle: APA