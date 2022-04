Kein Fremdverschulden bei Leichenfund am Neusiedler See

Jener 71-Jährige, der am Dienstag im Neusiedler See in der Ruster Bucht tot gefunden worden war, ist ertrunken. Es liege kein Fremdverschulden vor, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag nach Vorliegen des Obduktionsergebnisses mit. Es dürfte zuvor in einer Hütte gefeiert worden sein, erklärte ein Sprecher gegenüber der APA.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT 71-Jähriger laut Polizei ertrunken