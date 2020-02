Kein Fremdverschulden bei Tod einer 19-Jährigen in NÖ

Der Tod einer 19-Jährigen in einer Wohnung in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) ist nicht auf Fremdverschulden zurückzuführen. Die von der Staatsanwaltschaft Krems angeordnete Obduktion habe keine diesbezüglichen Anzeichen ergeben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag mit. Das Ergebnis der chemisch-toxikologischen Untersuchung sei noch ausständig.

SN/APA (Archiv)/CHRISTOPHER ECKL Leiche war vom Wohnungsinhaber gefunden worden