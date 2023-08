Kein Fremdverschulden nach Leichenfund am Wienerberg

Im Fall des Fundes einer Leiche am Wienerberg hat das vorläufige Obduktionsergebnis nun ergeben, dass kein Fremdverschulden vorliegt und es sich dabei um den Körper eines Mannes handelt. Das bestätigte die Landespolizeidirektion Wien der APA am Mittwoch. Ein Tötungsdelikt und ein Zusammenhang mit der Angriffsserie an Obdachlosen könne damit ausgeschlossen werden, hieß es. Das Loch in der Schädeldecke des Mannes stammt demzufolge von einer medizinischen Operation zu Lebzeiten.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Die Leiche war am Samstag gefunden worden