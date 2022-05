Kein Geld fürs Essen: Wo in Österreich Lebensmittel Luxus sind

Die einen werfen Lebensmittel weg, die anderen können sie sich nicht leisten. Die Tafeln lösen beide Probleme.

Die Preise für Lebensmittel steigen. Fünf, sechs, sieben Prozent und es ist vorerst kein Ende in Sicht. Vor allem für Menschen, die finanziell nicht so gut gestellt sind, ist das eine erhebliche Belastung. Der tägliche Einkauf wird zur Herausforderung. Und es gibt auch immer mehr Menschen, deren Geld nicht reicht, um die nötigen Lebensmittel zu erwerben. Eine Institution, die diesen Menschen hilft, sind die Tafeln. Gemeinnützige Organisationen, die Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden, sammeln und diese dann an hilfsbedürftige Menschen ...