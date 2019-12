Kein Glyphosat-Verbot mit 1. Jänner in Österreich

Das vom Nationalrat beschlossene Verbot des Unkrautvernichters Glyphosat wird nicht wie vorgesehen am 1. Jänner 2020 in Kraft treten. Das Gesetz wird von Kanzlerin Brigitte Bierlein wegen eines Formalfehler nicht kundgemacht. Der Entwurf hätte nämlich der EU im Voraus zur Notifizierung übermittelt werden müssen, was nicht geschehen ist. Die Entscheidung wurde von Parteien und NGOs kritisiert.

SN/APA (AFP)/JEAN-FRANCOIS MONIER Glyphosat darf in Österreich vorerst weiter verwendet werden