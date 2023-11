Kein Mordverdacht bei totem 46-Jährigen in Wiener Wohnung

Ein 46-Jähriger, der in der Vorwoche in der Zweitwohnung eines Bekannten in Wien-Margareten mit Halsverletzungen tot aufgefunden wurde, ist eines natürlichen Todes gestorben. Der Mann hatte an Vorerkrankungen gelitten, die todesursächlich waren, ergab die Obduktion. Die Verletzungen waren zudem mit einem Sturz durch Alkoholisierung in Einklang zu bringen, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich am Montag auf APA-Nachfrage.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Natürliche Todesursache aufgrund von Vorerkrankungen