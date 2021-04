Kein Osterfrieden in der Diözese St. Pölten: Vize-Vorsitzende der Frauenkommission sieht "pastoralen Super-GAU"

Nach den Protesten gegen den Umgang von Bischof Alois Schwarz mit Mitarbeitern sagt die Vize-Vorsitzende der neuen Frauenkommission in der niederösterreichischen Diözese: "Das ist ein pastoraler Super-GAU." Die Theologin und Religionslehrerin kritisiert den Oberhirten auch wegen es nicht angebrachten Vergleiches der Strukturreform in St. Pölten und der Leidensgeschichte Jesu. Die Bischofskonferenz zeigt sich abwartend.

Trotz des Oster-Lockdowns in Ostösterreich gehen die Wogen unter vielen Katholiken in der Diözese St. Pölten weiter hoch. Anlass dafür ist, wie berichtet, die Vorgangsweise von Bischof Alois Schwarz bei der geplanten Umstrukturierung der Diözesanverwaltung. Einerseits schweigen führende regionale Medien den Aufstand im Kirchenvolk faktisch tot. Andererseits heizte der Oberhirte den aufgebrochenen Konflikt selbst noch weiter an.



Theologin aus der Frauenkommission äußert mutig ihre Kritik

Als eine der wenigen traut ...