Kein Platz für falsche Fünfziger

Sparvereine sind längst ausgestorben - sollte man meinen: In Wien wird trotz hoher Inflation und niedriger Zinsen einer einst allseits beliebten Leidenschaft gefrönt.

Die Glockenschläge der Altlerchenfelder Kirche schaffen es gerade einmal so ins Café Augenblick. 19 Uhr. Los geht's. Es geht immer um 19 Uhr los. Wenn Dienstag ist. Also jeden zweiten. Dann setzt sich Thomas Abfalter in das gemütliche Kammerl hinter der Bar. Er legt auf den Tisch: Geldbörse, Kugelschreiber, Quittungsheft und seine Geldscheinprüfmaschine. Es ist Zahltag. Besser gesagt: Einzahltag. Abfalter ist Kassier des Sparvereins Augenblick. Dass es den immer noch gibt, ist eigentlich ein kleines Wunder. Dazu gleich mehr.

...