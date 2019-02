Kein verpflichtender Abbiege-Assistent für Lkw

Hofer will Spiegel an Kreuzungen. Fahrnberger: "Schlimmste Erwartungen übertroffen."

Am Dienstagnachmittag ist im Verkehrsministerium ein von Norbert Hofer (FPÖ) einberufener Lkw-Sicherheitsgipfel über die Bühne gegangen. Dabei sollte über die möglichst rasche Einführung von Lkw-Abbiege-Assistenten beraten und Ergebnisse aus einem Pilotprojekt vorgestellt werden. 20 Fahrzeuge wurden hierfür 2017 mit einem "Toter-Winkel-Assistenzsystem" ausgerüstet. Ergebnis: Lkw müssen vorerst nicht mit Abbiege-Assistenten ausgerüstet werden.

Anzeige

Hofer betonte in einer anschließenden Pressekonferenz, man habe sich auf "verstärktes Einsetzen eines Assistenz-Spiegels" geeinigt. Diese Spiegel sollen an gefährlichen Kreuzungen, wo "Tote Winkel" entstehen können, montiert werden. Hofer: "Also quasi ein Abbiege-Assistenz außerhalb des Fahrzeugs." Zusätzlich sollen fünf Millionen Euro in die Aus- und Weiterbildung von Berufsfahrern investiert werden. Der Verkehrsminister möchte auch "eigene Asfinag-Parkplätze, wo Fahrer ihre Spiegel einrichten können". Solche Parkplätze sollen auch im Bereich von Tankstellen installiert werden. Hinzu kommt eine Sensibilisierung von Schülern, aber auch von älteren Verkehrsteilnehmern. "Es wird auch eine eigene Info-Kampagne zum Toten Winkel geben", sagte Hofer.

Noch vor dem offiziellen Pressetermin hatten sich mehrere Teilnehmer des Verkehrsgipfels zu dem Gespräch geäußert. Die Wiener Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) betonte etwa, der Gipfel "war nett, aber nett ist nicht genug".

Noch drastischer formulierte Helge Fahrnberger, Initiator der Petition zur Einführung eines verpflichtenden Lkw-Abbiege-Assistenten, sein Unbehagen: "Ich bin erschüttert, die schlimmsten Befürchtungen sind übertroffen worden." Der nächste tote Fußgänger, das nächste tote Schulkind gehe auf Minister Hofer, so Fahrnberger. Auch Vertreter des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigten sich mit den Ergebnissen nicht gänzlich zufrieden: "Die heute präsentierten Maßnahmen sind höchstens ein kleiner Schritt, dem noch weitere und vor allem wirksamere Schritte für mehr Sicherheit folgen müssen", hieß es in einer Stellungnahme. Wichtig sei, gesetzliche Grundlagen zu schaffen, dass nach Londoner Vorbild ein innerstädtisches Fahrverbot für gefährliche Lkw umgesetzt werden könne. Um die Sicht im Kreuzungsbereich zu verbessern, sei das Halte- und Parkverbot vor Schutzwegen von derzeit fünf auf zehn Meter auszudehnen. Die österreichischen Nutzfahrzeugimporteure und der Fachverband der Fahrzeugindustrie begrüßten dagegen in einer Aussendung die Resultate des Gipfels.