"Keine Amigo-Geschichte"

Für den Staatsanwalt ging es um mehr als um Geldbeträge, "die nach wenig klingen". Der ehemalige Bezirkshauptmann von Braunau verteidigte sich umfassend gegen die Vorwürfe.

Am Donnerstag musste sich der ehemalige Bezirkshauptmann von Braunau, Georg Wojak, wegen Amtsmissbrauchs, Vorteilsannahme zur Beeinflussung, Untreue unter Ausnützung der Amtsstellung und Verletzung des Amtsgeheimnisses verantworten. Coronabedingt waren nur etwa 20 Personen im Schwurgerichtssaal des Bezirksgerichts Ried im Innkreis zugelassen, um die Mindestabstände einhalten zu können. Während der Verhandlung herrschte Maskenpflicht - außer für jene, die gerade das Wort hatten.

"Vergessen Sie alles, was Sie in den Medien gelesen haben. Entscheidend ist, was in der Hauptverhandlung festgestellt wird", ...