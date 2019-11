Keine Gefahr: Cobra-Einsatz nach Schüssen in Tirol

Am Donnerstagvormittag ist in Weer in Tirol (Bezirk Schwaz) die Cobra ausgerückt, nachdem ein Mann vier Schüsse aus einer Langwaffe abgegeben hatte. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Als der Mann ausgeforscht worden war, stellte die Polizei fest, dass keine "gefährliche Situation" herrschte, sagte der stellvertretende LKA-Leiter Christoph Hundertpfund zur APA.

SN/APA (ZOOM-TIROL)/ZOOM-TIROL Offenbar handelte es sich um Schussübungen