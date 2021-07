Keine Infos von Familie nach CO-Unfall in Lasberg

Zwei Tage nach einem Kohlenmonoxid-Unfall auf einem Bauernhof in der Mühlviertler Gemeinde Lasberg (Bezirk Freistadt), bei dem zwei Kinder ums Leben kamen, wollte die Familie am Mittwoch nichts über den Gesundheitszustand der Mutter bekannt geben. Die 32-Jährige befindet sich in einem Krankenhaus in Regensburg. Medienberichte, wonach sie laut eines PCR-Tests positiv sei, bestätigten sich nicht, sagte der stellvertretende Bezirkshauptmann von Freistadt, Bernhard Klein.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMM Nichts Neues vom Gesundheitszustand der Mutter