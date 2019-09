Keine Lebensgefahr nach Messerstecherei in Tirol

Ein 31-Jähriger hat am Dienstagabend in Wörgl in Tirol seinen 40-jährigen Arbeitskollegen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Daraufhin kam es zu einer Rauferei, wobei auch der 31-Jährige schwer verletzt wurde. Die beiden befinden sich außer Lebensgefahr. Das Motiv für die Auseinandersetzung sei nach wie vor unklar, sagte der Leiter des Landeskriminalamtes Walter Pupp zur APA.

Der Messerattacke war ein Streit vorausgegangen. In einem Lokal sei zuvor "reichlich Alkohol geflossen", sagte Pupp. Anschließend lauerte der 31-Jährige seinem Kontrahenten - beide sind türkische Staatsbürger - mit einem Messer bewaffnet vor seiner Wohnung auf. Der Angreifer war außerdem in Begleitung von einem 20-Jährigen und einem 28-Jährigen. Der 40-Jährige erlitt dabei mehrere Stich- und Schnittverletzungen im Oberkörper. Der 31-Jährige wurde im Kopf-, Hand- und Fußbereich verletzt. Die beiden wurden ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Quelle: APA