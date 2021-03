Keine nennenswerten Corona-Demos in Wien

Nach den teils ausgeuferten Demonstrationen von Gegnern der Coronamaßnahmen vor einer Woche ist der Samstag in Wien vorerst komplett ruhig verlaufen. Laut Polizei gab es am frühen Nachmittag keine nennenswerten Anti-Corona-Versammlungen in der Bundeshauptstadt.

SN/APA/GERALD MACKINGER Keine Anti-Coronamaßnahmen-Demos am Heldenplatz