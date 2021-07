Keine Spur von Ehemann nach Messerattacke auf Frau in OÖ

Nach wie vor keine Spur gab es am Mittwoch von einem 40-Jährigen, der im Verdacht steht, am Dienstag in Asten (Bezirk Linz-Land) seine 37-jährige Frau mit einem Messer attackiert und verletzt zu haben. Der Mann flüchtete nach der Tat - ohne Handy und nur mit Boxershorts und einem T-Shirt bekleidet.

Hintergrund der Tat dürfte ein Beziehungsstreit gewesen sein

Die Ermittler vermuten, dass die Tat im Zuge eines Beziehungsstreites verübt wurde. Die Hintergründe waren aber vorerst nicht bekannt. Eines der Kinder alarmierte die Polizei. Das Opfer wurde in das Uniklinikum Linz eingeliefert. Die Frau befand sich im Laufe des Dienstagnachmittages auf dem Weg der Besserung. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Steyr hat eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt OÖ übernommen.