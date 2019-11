Keine Spur von Tätern nach Bankomatsprengung in Kärnten

Ein Bankomat ist in der Nacht auf Montag in Kirchbach (Bezirk Hermagor) gesprengt worden. Laut Polizei war das Gerät außen an einer Bank angebracht - die Explosion war so heftig, dass das Gebäude stark beschädigt wurde. Eine Fahndung nach den Tätern blieb vorerst ergebnislos. Es war bereits die fünfte Bankomatsprengung in Kärnten und Osttirol seit dem Sommer.

SN/APA/Symbolbild/LUKAS HUTER Die Polizei leitete eine Alarmfahndung ein