Keine U-Haft für möglichen Messerstecher am Donauinselfest

Der 22-Jährige, der in der Nacht auf Samstag am Donauinselfest einen 26 Jahre alten Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben soll, nachdem er dessen Freundin bestohlen hatte, befindet sich wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft hat keinen Antrag auf Verhängung der U-Haft gestellt. Das gab Behördensprecherin Nina Bussek am Mittwoch auf APA-Anfrage bekannt.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Ein 26-jähriger wurde niedergestochen und lebensgefährlich verletzt