Keine Verletzten bei Zug-Pkw-Kollision in Tirol

Ein Personenzug hat am Samstagabend in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) einen auf den Gleisen stehenden Pkw gerammt. Verletzt wurde niemand, das Auto war herrenlos auf das Eisenbahnbankett gerollt, informierte die Polizei. Der Pkw hat nur noch Schrottwert, an der Zuggarnitur entstand erheblicher Sachschaden. Die Bahnstrecke war für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFE Das Auto war herrenlos auf die Bahngleise gerollt.