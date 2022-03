KFV warnt vor Verletzungsrisiko durch Drohnen

In Österreich gibt es geschätzt an die 100.000 Drohnen. Das berichtete Armin Kaltenegger vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), der am Mittwoch bei einem Medientermin in Wien vor der Unfallgefahr durch solch ferngesteuerte Fluggeräte warnte. "Bereits die kleinsten Drohnen, für die ich gar keine Genehmigung brauche, können Gesicht, Händen, Hals und Fingern Verletzungen zufügen." Gefährlich sind vor allem die scharfen Propeller, ergab ein Drohnen-Crashtest des KFV.

Gesicht, Hände, Hals und Finger durch Propeller besonders gefährdet