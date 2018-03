KH-Nord-Projektleiterin wegen Energetik-Affäre abgezogen

Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) hat in Reaktion auf die am Donnerstag bekannt gewordene Beauftragung eines "Bewusstseinsforschers" für das Krankenhaus Nord um 95.000 Euro die Projektleiterin des KH Nord abgezogen. Der Auftrag zur "energetischen Reinigung" wurde von der langjährigen Programmleiterin in Auftrag gegeben, gab KAV-Direktor Herwig Wetzlinger in einer Aussendung bekannt.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Keine positiven Schwingungen rund um den Bau des KH Nord