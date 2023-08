KHBG: "Es ist ein Skandal, der von Siemens ausgeht"

Der Vorarlberger Krankenhausbetreiber KHBG sieht sich bei dem mutmaßlichen Millionenbetrug als Opfer und prüft Rückforderungen.

Ins Dunkel der Betrugsaffäre rund um die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft KHBG kommt nun täglich mehr Licht. Am Freitag betonte Geschäftsführer Gerald Fleisch im Gespräch mit den SN, dass es sich um einen Skandal handle, "der von Siemens ausgeht".

Unmittelbar nach einer Aufsichtsratssitzung am Vormittag hatte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) verkündet, es werde eine mögliche Geltendmachung gegenüber der Firma Siemens geprüft. "Klares Ziel ist die völlige Schadloshaltung der KHBG, da es sich hier um Steuermittel der Bürger handelt." Soll heißen: Man will offenbar Geld von dem Konzern zurückfordern, der die KHBG seit vielen Jahren in den Bereichen Technik und Infrastruktur beliefert. Die Schadenssumme liegt ersten Schätzungen zufolge im einstelligen Millionenbereich. In den vergangenen Jahren wurden jeweils hohe zweistellige Millionenbeträge für die Modernisierung der Landesspitäler aufgewendet.

"Gefinkelte Umgehungsstrukturen"

Seit 2013 schon soll ein Siemens-Mitarbeiter überhöhte Rechnungen an die Betriebsgesellschaft gestellt haben. Diese dürften dann von jenen drei KHBG-Mitarbeitern entgegengenommen worden sein, die in die kriminellen Machenschaften eingebunden waren und mittlerweile in Untersuchungshaft sitzen. Einer der Mitarbeiter hatte laut Fleisch die Genehmigung für eine Nebentätigkeit und gründete ein Unternehmen, über das schließlich die Mehrbeträge an die beteiligten Verdächtigen ausbezahlt worden sein sollen. "Wir haben die extrem lange und komplizierte Sachverhaltsdarstellung erst bekommen und arbeiten uns durch. Ich vermute, dass es mehrere gefinkelte Umgehungsstrukturen gewesen sein müssen. Es ist uns ein Rätsel, mit welchen Mechanismen man unser Kontrollsystem umgehen konnte", sagte Fleisch. Das Grundprinzip sei aber klar: "Wir haben von Siemens nicht korrekte Rechnungen erhalten."

Zwei der drei derzeit inhaftierten KHBG-Mitarbeiter wurden am Freitag fristlos entlassen. Der dritte ist bereits pensioniert. Landesrätin Rüscher betonte in einer Stellungnahme, die KHBG sei nur eines von mehreren geschädigten Unternehmen. Nach ersten Erkenntnissen seien mehrere namhafte Firmen betroffen. Auch bei Hirschmann Automotive in Rankweil wurde mittlerweile ein Mitarbeiter festgenommen. Anschließend fand eine Hausdurchsuchung im Betrieb statt. "Es besteht die Vermutung, dass die Hirschmann Automotive GmbH finanziell Geschädigte in einer laufenden polizeilichen Untersuchung ist", informierte das Unternehmen schriftlich. Angeblich geht es bei Hirschmann um eine sechsstellige Summe.

Der Landesrechnungshof überlegt nun, die KHBG erneut zu prüfen. Das soll allerdings erst stattfinden, wenn die Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungen fertig ist, sagte Rechnungshof-Direktorin Brigitte Eggler-Bargehr im Interview mit dem ORF Vorarlberg.

Eine Anfrage der SN bei Siemens war bis zu Redaktionsschluss vorerst unbeantwortet geblieben.