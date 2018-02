Kickl kündigt Testbetrieb für "berittene Polizei" an

Die Etablierung einer "berittenen Polizei" rückt näher. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) kündigt im APA-Interview einen Probebetrieb in Wien an. Sollte sich dabei ergeben, dass Kosten und Nutzen in einem guten Verhältnis stünden, sei es "durchaus möglich, dass wir in Bälde in Wien eine berittene Polizei haben".

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE In vielen Ländern Normalität