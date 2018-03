Kickl lässt wegen Kälte Asylheime für Obdachlose öffnen

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) lässt wegen der klirrenden Kälte die Flüchtlingsheime des Bundes für Obdachlose öffnen. "Niemand soll in Österreich erfrieren!", teilte Kickl am Mittwochabend auf seiner Facebook-Seite mit. Obdachlose sollen in Bundesbetreuungseinrichtungen untergebracht werden, wenn die Notschlafstellen belegt seien. Die Maßnahme gelte "ab sofort und bis auf Widerruf".

SN/APA (dpa)/Ingo Wagner Derzeit herrschende Kälte für Obdachlose lebensgefährlich