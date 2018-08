Kickl richtet Bereitschaftseinheiten in Bundesländern ein

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will noch in diesem Jahr eine Bereitschaftseinheit der Polizei in jedem Bundesland installieren. Bisher gab es diese nur in der Bundeshauptstadt, in Oberösterreich läuft ein Probebetrieb. "In Wien hat sich der Einsatz dieser Einheiten bereits bestens bewährt", sagte Kickl zur APA. Er erhofft sich durch Umstrukturierungen auch Verbesserungen für die Polizisten.

SN/APA (Symbolbild)/HANS KLAUS TECH Die Bereitschaftspolizei soll Polizeiinspektionen entlasten