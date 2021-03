Kickl ruft zu Demo-Teilnahme am Wochenende auf

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ruft für Samstag zur Teilnahme an den Demos gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung auf. "Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es ist nötig, auf der Straße entscheidenden Druck zu entfalten, um die Regierungszeit von Kurz und Co. zu verkürzen", so Kickl bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Man werde keine Rückkehr zur Normalität erleben, solange Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Vize Werner Kogler (Grüne) an der Regierung seien.

