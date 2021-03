Kickl-"Vorspiel" bei Anti-Corona-Demos in Wien

Die Teilnehmer der Anti-Corona-Demo am Heldenplatz haben am Samstag bereits vor der für 15.00 Uhr angekündigten Kundgebung im Prater ein spontane Rede von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl auf einer kleinen Bühne zu hören bekommen. In der von ihm als "Vorspiel" bezeichneten Darbietung sprach er von "Corona-Stahlhelmen in den Regierungsbüros" und "Schmuddel-Typen" in den Ministerien. Der blaue Klubobmann wetterte gegen "eine Regierung, die am Rande der Verrücktheit tanzt".

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Corona-Maßnahmen-Gegner zogen wieder über den Wiener Ring