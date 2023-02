SN-Produkttest: Total praktisch - oder voll sinnlos?

Der etwas schräge SN-Produktetest. Drei Produkte, die uns überrascht haben. Weil es sie überhaupt gibt. Weil sie teils nicht völlig sinnlos sind. Oder zumindest ein bisschen Spaß machen.

Schneemobil zum Selberanschieben. Skifahren, Snowboarden, Schneeschuhwandern und Langlaufen, das sind die beliebtesten Wintersportarten der Österreicher. Den Kickspark aber kennt so gut wie niemand. Ein Fehler? Salopp gesagt handelt es sich um einen Tretroller für arktische Verhältnisse. In Finnland kurvt man damit Hügel hinunter, bringt Kids in die Schule oder rast mit Höllenspeed über Eisflächen hinweg. Die 42-Kilometer-Marathondistanz kriegen die Schnellsten in gut eineinhalb Stunden hin. Langes Üben ist nicht nötig, einfach draufstellen, losfahren. Nahezu fragil wirkt das Produkt, die Kufen ...