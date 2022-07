Kieselalgen lassen Bodensee in karibischem Grün schimmern

Der Bodensee erscheint derzeit an vielen Stellen, etwa auch der Bregenzer Bucht, karibisch-grün. Ursache sind einzellige Planktonalgen, meist Kieselalgen, so das Institut für Seenforschung (ISF) der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in einer Mitteilung. Algenblüten, die den See verfärben, gibt es regelmäßig im Sommer. In verregneten Sommern fällt sie aus, denn die Algen brauchen warme Wassertemperaturen.

SN/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand Kieselalgen sorgen für Karibik-Feeling am Bodensee. (Themenbild)