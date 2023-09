Kind bei Fahrerflucht-Unfall in Tirol schwer verletzt

Ein Unbekannter hat in Innsbruck ein vierjähriges Kind am Straßenrand angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Das Kind erlitt bei dem Unfall, der sich bereits am 21. August zutrug, einen Schien- und Wadenbeinbruch. Die Polizei bittet um Hinweise (Tel. 059133-7591).

BILD: SN/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER Das Kind wurde durch den Unfall schwer verletzt