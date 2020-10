Kind in NÖ von Baum erschlagen: Staatsanwaltschaft ermittelt

Nachdem eine Vierjährige am Samstag im Mendlingtal in Göstling a. d. Ybbs (Bezirk Scheibbs) von einer vom Sturm entwurzelten Fichte erschlagen worden ist, hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten Ermittlungen aufgenommen. Gerichtet sind diese gegen den Göstlinger Bürgermeister Friedrich Fahrnberger (ÖVP) und gegen einen Gemeindemitarbeiter, sagte Staatsanwaltschafts-Sprecher Leopold Bien am Montag zur APA. Geprüft werde, ob ein Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht werden könne.

SN/APA (LPD NÖ)/UNBEKANNT Aktuell ist das Mendlingtal geschlossen