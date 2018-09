Kind nach Bissattacke durch Kampfhund in Wien gestorben

Der einjährige Bub, der vor mehr als zwei Wochen in Wien-Donaustadt von einem Rottweiler angegriffen worden ist, ist Donnerstagabend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Das berichtete das Krankenhaus am Freitag. Das Tier hatte das Kind am 10. September im Beisein seiner Großeltern attackiert und in den Kopf gebissen.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Die Verletzungen waren zu schwer