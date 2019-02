Kind und Vater in Kärnten von Hund gebissen

Ein siebenjähriger Bub ist am Donnerstag im Garten seines Elternhauses in St. Andrä (Bezirk Wolfsberg) von einem Hund gebissen und schwer verletzt worden. Auch der Vater wurde von dem Münsterländerrüden attackiert. Das Tier gehört dem Großvater des Kindes, der das benachbarte Haus bewohnt, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag mit.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht