Kinder fanden tödlich verunglückten Vater

Drei minderjährige Kinder haben ihren daheim bei Reinigungsarbeiten tödlich verunglückten 51-jährigen Vater am Donnerstag in Enns im Bezirk Linz-Land gefunden. Er war durch einen Lichtdurchlass sechseinhalb Meter tief abgestürzt. Die Rettung versuchte den Mann zu reanimieren, der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod feststellen, gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung bekannt.

SN/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER Der Notarzt konnte dem Verunfallten nicht mehr helfen