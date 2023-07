Kinder im Bezirk Tulln getötet: Mutter geständig

In Absdorf (Bezirk Tulln) soll eine Mutter ihre beiden Kinder getötet haben. Die Frau zeigte sich geständig, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montagabend auf APA-Anfrage mit. Getötet haben dürfte die 36-Jährige die Mädchen durch Untertauchen im Wasser. Als Auslöser wird eine psychische Ausnahmesituation der Niederösterreicherin vermutet. Nach der Tat soll die Verdächtige in Suizidabsicht mit dem Auto gegen einen Baum gefahren sein, wobei sie verletzt wurde.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Landeskriminalamt ermittelt wegen Mordverdachts