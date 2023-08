Kinder in Schlauchboot aus der Donau gerettet

Ein 43-jähriger Betreuer unterschätzte die Gefahren des Hochwasser führenden Stromes. Die Feuerwehr brachte fünf Kinder in Sicherheit.

Leichtsinn hätte am Dienstag auf der Donau bei Klosterneuburg beinahe dramatische Folgen gehabt. Im Rahmen eines Ferienspiels starteten zwei Schlauchboote vom Ufer auf Höhe des Strandbades und versuchten zur Pionierinsel überzusetzen. Das offenbar völlig unterschätzte Problem: Die Donau und somit auch ihre Seitenarme, die es in dieser Gegend zur Genüge gibt, führten zu diesem Zeitpunkt Hochwasser. Es gab auch eine offizielle Warnung. Doch die wurde von einem 43-jährigen Betreuer offenbar in den Wind geschlagen - oder sie war ihm nicht bekannt. Jedenfalls saß der Mann in jenem Boot, das zuerst startete. An Bord waren zudem drei Kinder. Zunächst schien alles gut zu gehen, die Kinder wurden auf der Insel, die eigentlich eine parallel zum Ufer verlaufende Landzunge ist, abgesetzt. Kurz darauf geriet jedoch das zweite Schlauchboot, in dem sich eine jugenliche Person sowie zwei Kinder befunden haben dürften, in eine brenzlige Situation. Das Wassergefährt wurde samt Insassen von der starken Strömung abgetrieben.

Als der 43-jährige Betreuer im anderen Boot die Notlage bemerkte, versuchte er zu helfen, hatte gegen die Strömung allerdings auch keine Chance und wurde ebenfalls abgetrieben. Schließlich verfingen sich beide Schlauchboote im Ufergestrüpp. Sie trieben nun nicht mehr ab, die Insassen konnten sich aus eigener Kraft aber nicht befreien.

Aus dem vermeintlichen kleinen Abenteuer wurde schließlich ein veritabler Rettungseinsatz, an dem sämtliche Blaulichtorganisationen beteiligt waren. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg rückten mit Rettungsbooten aus und brachten zuerst die Insassen der Schlauchboote in Sicherheit. Anschließend holten sie die drei Kinder von der Pionierinsel ab. "Binnen weniger Minuten ist es uns gelungen, die beiden Schlauchboote im Dickicht der Au aufzufinden und die Personen retten", berichtete Bereitschaftskommandant Benjamin Löbl.

Die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon, es wurde niemand verletzt. Dennoch schwang in Löbls Appell auch Ärger mit: "Dieser Einsatz zeigt wieder einmal, dass bei Hochwasser gefährliche Verhältnisse vorliegen - und dass Bootsfahrten, insbesondere mit Kindern an Bord, zu unterlassen sind."

Laut Auskunft der Landespolizeidirektion Niederösterreich wird der 43-jährige Betreuer wegen Gefährdung angezeigt.