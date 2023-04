Kinder konnten problemlos Rubellose kaufen

Spielerschützer erstattete 70 Anzeigen: Casinos Austria weist die Anschuldigungen zurück.

Bei Testkäufen in Trafiken und Tankstellen in Salzburg konnten Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren problemlos Rubellose und Lotteriescheine erstehen.

Der Verein Spielerhilfe schickte Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 Jahren zu Testkäufen von Rubellosen und Lotteriescheinen in insgesamt 135 Trafiken und Tankstellen in Salzburg, Ober- und Niederösterreich. In 62 Prozent aller Fälle (bei 83 Verkaufsstellen) seien die Produkte an die Unmündigen tatsächlich verkauft worden. Spielerhilfe-Sprecher Christoph Holubar übte daher am Dienstag heftige Kritik an Vertragspartnern und dem Glücksspielkonzessionär Casinos Austria: "Der Konzern muss dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden." Während das Glücksspielgesetz kein Mindestalter für ...