Töchter im Bezirk Tulln getötet: Frau wird untergebracht

Weil sie ihre beiden Töchter im Juli in Absdorf (Bezirk Tulln) getötet haben soll, ist eine 37-Jährige am Montag am Landesgericht St. Pölten in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Laut einem Gutachter ist die Frau nicht zurechnungsfähig, ähnliche Taten sind zu erwarten. Der Spruch ist rechtskräftig.

Die Frau soll ihre beiden Kinder getötet haben